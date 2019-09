Douane betrapt man met giftige reptielen in bagage

De man was vanuit Manilla op de Filipijnen via Doha naar Wenen gevlogen. Daar viel hij bij een controle door de mand. Toen de man werd geconfronteerd met verdachte röntgenbeelden, moest hij toegeven dat er giftige slangen in zijn koffer zaten.

De douane trommelde vervolgens experts op om zich over de dieren te ontfermen. De reptielen worden opgevangen door een dierentuin in Wenen en een reptielendierentuin in Klagenfurt. De smokkelaar zou van plan zijn geweest de dieren te verkopen op een beurs in Duitsland.