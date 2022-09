Man (18) uit Coevorden reed mogelijk opzettelijk scootmobiel omver in Emmen: zoektocht naar tweede verdachte

Het incident vond op zondagavond 27 februari rond kwart voor negen plaats aan de Nijkampenweg in de wijk Emmermeer. Het 35-jarige slachtoffer raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar verbleef hij twee maanden en onderging hij meerdere operaties, meldt Dagblad van het Noorden.

Begin juni kwam de zaak aan de orde in het televisieprogramma Opsporing NL op RTL5. Eind die maand, op 27 juni, hield de politie de 18-jarige verdachte uit Coevorden aan, zo laat een woordvoerster weten. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanrijding.

Tweede verdachte

„Daarnaast hebben we een tweede man in beeld die ook wordt verdacht van betrokkenheid bij dit incident. We weten wie hij is en we zijn naar hem op zoek.” Meer informatie over de zaak zegt de politie momenteel niet te kunnen geven.

Op de plek van de botsing werd een Duitse kentekenplaat aangetroffen. Die plaat bleek op 4 februari in Emlichheim te zijn gestolen. De bewuste Mercedes werd nog geen twee uur na de aanrijding in Emmen uitgebrand teruggevonden op de Oude Dalerveensestraat tussen Dalen en Dalerveen. Dezelfde auto zou op maandag 14 februari mogelijk ook betrokken zijn geweest bij een fietsendiefstal bij de Jumbo in de wijk Ballast in Coevorden, zo verklaarde de politie in juni dit jaar.