GroenLinks wil in honderd gemeenten meebesturen

Klaver was er verder van overtuigd dat zijn partij de grootste gaat worden in Amsterdam en gaat regeren in de vier grote steden. Op dit moment doet GroenLinks alleen mee in Utrecht.

Sinds een paar maanden probeert Klaver het elitaire imago van de partij van zich af te werpen door zich in een kantinetour te richten op gewone mensen zoals postbodes, docenten en buschauffeurs. De tour eindigt op 9 september, dan huurt GroenLinks voor de tweede keer AFAS Live in Amsterdam.

De GroenLinks-voorman ging ook weer in op het mislukken van de formatie, waardoor zijn partij net als altijd weer werd veroordeeld tot de oppositiebankjes. Wat Klaver het meest heeft gestoord, is dat tijdens de gesprekken niet de verkiezingsprogramma’s leidend waren, maar de ’bestuurlijke werkelijkheid’.

„Onze idealen gelden, juist als we de macht kunnen grijpen”, scandeerde Klaver. Snerend naar D66 zei hij: „Wij gooien onze kroonjuwelen niet het raam uit.”