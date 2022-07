Premium Het beste van De Telegraaf

Ongedierte Wespenplaag slaat eerder en massaler toe dan voorgaande jaren

Door Marouscha van de Groep en Sharon Story Kopieer naar clipboard

Wespen, ze zijn er al, vroeger in het jaar dan ooit en met velen tegelijk... Ⓒ 123RF

Amsterdam - In je wijn, op je pannenkoek met stroop of irritant zoemend om je heen: normaliter zijn er pas in augustus veel wespen, maar dit jaar ondervinden we in juli al ontzettend veel overlast van de geel-zwarte beestjes. „Het is echt heel extreem dit jaar”, vertelt ongediertebestrijder Hans van Ruijven van RULO.