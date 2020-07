Minstens 50 doden in Ethiopië na protesten om moord op zanger

Onder de doden zijn zowel demonstranten als veiligheidsbeambten. Ook zijn meerdere bedrijfspanden in brand gestoken.

De moord op de populaire protestzanger Haacaaluu Hundeessaa maandag heeft de etnische verhoudingen in het land op scherp gezet. De woede is met name groot onder de etnische Oromo-groep, die het grootste deel vormt van de bevolking van Oromiya. Hundeessaa behoorde tot die groep.

Dinsdag werd gemeld dat in de stad Adama in Oromiya meerdere doden en tientallen gewonden waren gevallen. Ook in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba was het dinsdag onrustig.