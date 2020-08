Hoe warmer het wordt, hoe meer pietermannen in zee

Het goudkleurige visje verschuilt zich vaak in het zand in de branding. Nietsvermoedende badgasten die per ongeluk op zo’n beestje trappen, worden getrakteerd op een helse prik met een stekelige rugvin. Dat gaat gepaard met een flinke zwelling en hevige pijn.

Tot nu toe zijn er nog geen gevallen bekend van een prik van een pieterman, maar dat gevaar bestaat wel. De EHBO-post bij Hoek van Holland stuurde in ieder geval al een waarschuwing uit via de sociale media. Van de kleine pieterman is bekend dat hij vooral bij aanhoudende warmte vaker opduikt.

Behandeling van een pietermannenprik is in principe niet ingewikkeld: met de pijnlijke plek in een zo heet badje gaan zitten om het gif te neutraliseren en eventuele stekels met een pincet verwijderen. Wie geen warm water bij de hand heeft, kan nog met een hot- of een coldpack aan de slag, meldt het Rode Kruis.