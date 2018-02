Iran zet opnieuw milieuactivisten vast

Na de eerdere arrestaties zeiden Iraanse functionarissen dat de activisten gevoelige informatie verzamelden onder het mom van wetenschappelijke en ecologische activiteiten.

De jongste arrestaties vonden plaats na de dood van Kavous Seyed-Emami, een Iraans-Canadese milieuactivist en hoogleraar sociologie, die op 24 januari werd gearresteerd en twee weken later in de gevangenis stierf. De justitiële autoriteiten zeiden dat Seyed-Emami (63) zelfmoord had gepleegd.

Het Centrum voor Mensenrechten in Iran (CHRI), een non-profitorganisatie uit New York, zei dat ten minste negen andere personeelsleden en leidinggevenden van de organisatie van Seyed-Emami op dezelfde dag waren gearresteerd.