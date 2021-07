Trucker reed motoragent in Rotterdam mogelijk expres aan

Binnenland

Bijna 20 miljoen illegale sigaretten gevonden in haven Amsterdam

In het Amsterdamse havengebied zijn woensdag bijna 20 miljoen illegale sigaretten gevonden en in beslag genomen, meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vrijdag. Zeven mannen werden aangehouden toen ze de sigaretten vanuit twee containers in een loods aan het laden waren.