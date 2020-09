Haagse Hogeschool onderzoekt uitspraken in filosofieles over Forumleider Baudet

De docente legt haar toehoorders de vraag voor: „Want als ik wél Hitler mag vermoorden, waarom zou ik dan ook niet de handlanger van Hitler mogen vermoorden? Of Trump op dit moment? Of Baudet?” Vervolgens zegt ze: „Sorry, dit wordt opgenomen. Ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, natuurlijk.”

Forum voor Democratie is niet te spreken over het fragment, dat al duizenden keren bekeken en gedeeld is. „Op De Haagse Hogeschool deelt een docente filosofie haar zieke moordfantasie tegen Thierry Baudet. Dit is de haat waarmee we worden geconfronteerd. Dit soort geweldsfantasieën zijn niet normaal en mogen ook nooit normaal worden”, twittert de partij van Baudet, die vaker kritiek uit op het naar zijn idee gekleurde onderwijs in Nederland. Hij pleitte eerder voor een meldpunt voor ’linkse indoctrinatie’.

Onderzoek

„De Haagse Hogeschool gaat onderzoeken wat er zich precies heeft afgespeeld”, meldt de school op Twitter. Een woordvoerder van de school zei er verder nog niets over kwijt te kunnen.

Bekijk ook: Indoctrinatie mislukt dankzij leerlingen

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952