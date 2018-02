Dierentuin onderzoekt ’zeer zeldzame’ manen van leeuwin

De manen begonnen tussen maart en november 2017 te groeien, schrijft de Oklahoma City Zoo. Dat was een mysterie: mannetjesleeuwen hebben altijd manen vanaf het tweede levensjaar, maar voor vrouwen is het „zeer zeldzaam”, vertelt dierenverzorger Gretchen Cole aan ABC News.

Toch is het niet de eerste keer. Een 13-jarige leeuwin uit Zuid-Afrika kreeg in 2011 manen vanwege een probleem in de eierstokken. Haar lichaam maakte te veel testosteron aan. Ook in Botswana werden in 2014 vier leeuwinnen gezien met manen.

Bij Bridget denken de verzorgers aan een op hol geslagen hypofyse, waar de hormoonhuishouding wordt geregeld. Ook kan het een genetische afwijking zijn. De dierentuin heeft bloed van Bridget afgenomen om het te vergelijken met dat van haar zus, die maanloos is.

Ondanks de manen is Bridget een ’pientere’ en gezonde dame, zo stelt het dierenpark tevreden.