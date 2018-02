Schaatstaal in tweedepersoon enkelvoud

En nu? Wat nu? Twee weken lang, elke dag, murmelde de televisie zachtjes mee op het ritme van het toetsenbord. Winterspelen terwijl je werkt. Het was regelrechte verwennerij voor iemand die is opgevoed met de doctrine dat een televisie pas na zes uur ’s avonds aan diende te worden aangezet. Overdag kijken is des duivels oorkussen, zo luidden vroeger bij ons thuis de televisiewettelijke voorschriften. En dat in een tijd dat er overdag nog helemaal niets op was. Alleen maar testbeeld. Kun je nagaan.