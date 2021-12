Reisorganisaties komen met eigen advies in protest tegen ’oranje’ wereld

Mexico, Kaapverdië, Ecuador, Turkije. Ze staan op ‘oranje’, maar volgens deze reisbedrijven kun je er prima heen. Maandag lanceren ze een nieuwe website. ,,We hebben niet de illusie dat de overheid snel de reisadviezen verandert. Dus doen we het zelf. We maken gebruik van gegevens van de WHO, kijken naar ziekenhuisopnames en maken gebruik van gegevens van expats en toeristen ter plaatse”, zegt Joshua van Eijndhoven van reisbedrijf Voja Travel. De Nederlandse overheid kijkt voor haar reisadviezen naar de Europese ’veilige landen’ lijst.

Eigen advies

Van Eijndhoven was ook het gezicht van een kort geding tegen de Staat rond het uniforme ‘oranje’ beleid voor buiten de EU. Dat is veel reisbedrijven een doorn in het oog, want in hun beleving kan je gerust naar een reeks landen reizen, zeker als je gevaccineerd bent. De rechter gaf een groep van 81 reisondernemingen echter ongelijk; weliswaar kunnen er vraagtekens gezet worden bij het huidige adviezensysteem, maar de Nederlandse autoriteiten hebben de ruimte om zelf te bepalen hoe ze de bekende kleurcodes hanteren.

,,Inmiddels hebben zich nog meer bedrijven bij ons aangesloten. Wij gaan vanaf nu reizen organiseren op basis van ons eigen advies, en laten dat van de Nederlandse staat links liggen. Daarmee geven wij invulling aan een motie die is aangenomen in de Tweede Kamer”, aldus Van Eijndhoven, die verwijst naar een aangenomen motie uit oktober die de regering verplichtte de adviseringen aan te passen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde eerder aan de reisadviezen inderdaad op de schop te gooien, maar doet dat voorlopig niet. ,,Dat stamde uit een tijd waarin het allemaal wat beter ging met besmettingen”, aldus een woordvoerder. Sterker nog, de reisregels worden strenger. In de coronapersconferentie van zaterdag werd zelfs gezegd dat vanaf woensdag iedereen van buiten de Schengenzone zich moet laten testen, ook gevaccineerde reizigers. Ook denkt men over quarantaineregels voor niet-gevaccineerden van buiten de EU.

Vergoeding verzekeraars

Tegelijk is altijd duidelijk geweest dat er sprake is van een advies, waar mensen niet aan gehouden kunnen worden. De reisbedrijven hebben bovendien een lijst met verzekeraars opgesteld, die coronagerelateerde problemen vergoeden. Die betalen bijvoorbeeld de annulering na een positieve test of vergoeden.

Reisbrancheorganisatie ANVR deelt de argumenten en de onvrede, aldus directeur Frank Oostdam. ,,Het duurt allemaal te lang. Ik snap: het is nu niet het moment om een versoepeling aan te kondigen. Maar het is ons in oktober al beloofd en strikt gekeken is er geen reden het niet te doen”, zegt hij. Toch sluit de reiskoepel zich niet aan bij het nieuwe systeem, mede om verwarring te voorkomen en omdat er meer waarde wordt gehecht aan overleg. ,,Maar dan moet het wel snel gaan veranderen. Dit kan niet te lang meer duren. Deze bedrijven staat het water aan de lippen en zij hebben onze sympathie.”