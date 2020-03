Blok: extra vluchten voor Nederlanders in buitenland

„We werken heel nauw samen met de reisbranche en de luchtvaartsector om te zorgen dat mensen naar huis kunnen komen. Er zijn gelukkig wat vluchten en er zijn extra vluchten”, zegt Blok. Hij kondigde donderdag al aan bezig te zijn meer landingsrechten te regelen om zo veel mogelijk mensen naar huis te halen.

Er klinkt vanuit het buitenland veel kritiek van Nederlanders die zich in de steek gelaten voelen. Een gewone vlucht boeken is praktisch niet meer mogelijk. Door in- en uitreisverboden is reizen voor Nederlanders erg ingewikkeld geworden.

Blok: „Ik realiseer me dat het heel spannend is als je in zo’n land bent. We doen er alles aan om repatriëring mogelijk te maken. Daar gaan we met volle inzet mee door.” Voor verschillende horrorverhalen van Nederlanders die ziek zijn geworden is voorlopig nog geen oplossing. Blok geeft aan dat mensen die zich ziek voelen niet mee mogen vliegen, zij vormen een besmettingsrisico.