Kind (5) omgekomen in Ederveen

De hulpdiensten werden vanmiddag in Gelderland opgeroepen na een ongeval. Een jongetje zou tijdens het spelen buiten bedolven zijn. Ⓒ News United / Alfred Ruitenga

EDERVEEN - Een 5-jarig jongetje is woensdag aan het eind van de middag omgekomen op een woonerf in Ederveen. Hulpdiensten waaronder een traumahelikopter rukten nog uit richting de Hoofdweg in Gelderland, maar dat bleek tevergeefs.