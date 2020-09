Vrees om de toekomst op Urk

Graten eruit, huid eraf, selecteren, door de paneer, invriezen: op Urk gebeurt het aan de lopende band. Ⓒ René Bouwman

De visverwerkende industrie in Nederland vreest voor de toekomst nu de visvangst in de Noordzee drastisch wordt ingeperkt. Op Urk staan mogelijk duizenden banen op de tocht. „Dit is gewoon een koude sanering.”