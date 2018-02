André van Duin: ’Dan had ik nu Duits gesproken...’

Politici van verschillende politieke gezindte kwamen bijeen om de boodschap die uitging van de eerste grote verzetsdaad tijdens de Tweede Wereldoorlog te herdenken. ’Staakt! Staakt! Staakt!’ zo luidde het credo dat in Amsterdam werd verspreid, nadat op 22 en 23 februari 425 Joodse mannen werden opgepakt. Nadat de boodschap in het geheim verspreid werd door de verboden Communistische Partij Nederland, rijdt als eerste de tram op 25 februari niet. Later trekken ook arbeiders van de scheepswerven uit Amsterdam-Noord massaal de stad in en verspreidt de staking zich over meer plaatsen in stad en land. De werkonderbreking van tienduizenden staat bekend als het grootste openbare protest in Europa tegen de Jodenvervolging door de nazi’s.

Volkskomiek Van Duin maakte indruk met zijn rake gedichten. „We mogen nooit vergeten was hier ist passiert”, sprak hij. „Onze felbevochten vrijheid moet daarom blijvend worden herdacht en gevierd. We leven nu in een vrij land, maar als ik vandaag de dag door het nieuws blader, denk ik regelmatig terug aan de woorden van mijn vader. ’Ik hoop dat het nooit meer oorlog wordt’, de toekomst zal het ons leren. We hebben niet alles in de hand, maar we moeten het wel proberen. Want stel dat het toen was misgegaan en de nazi’s niet waren gebroken. Dan had ons Nederland niet meer bestaan en had ik nu misschien Duits gesproken.”

Van Duin dichtte zelf ook het gedicht ’Knoop in de rails’. „De staking werd gebroken door de Duitse heerschappij. Negen doden, 24 zwaargewonden en daar bleef het niet bij. Maar het verzet was niet gebroken: ondergronds zette men door. Een vrij volk en vaderland, daar geef je tenslotte alles voor. Het is vandaag weer 25 februari en het is net zo koud als toen. Het is een dag van herdenken, dat zullen we altijd blijven doen”, sprak hij, waarna een luid applaus volgde. Joy Wielkens en Vlado Spisiak vertolkten even later het gedicht Ben Ali Libi van Willem Wilmink zingend, waarna kransen en bloemen bij het monument werden neergelegd, hetgeen onder andere gebeurde door waarnemend burgemeester Van Aartsen en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.