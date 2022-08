Domper bij zoektocht in coldcasezaak Wilma Bres

Dat heeft de politie Den Haag woensdagmiddag bekendgemaakt.

De 32-jarige medicijnstudente Wilma Bres werd op 16 juli 1989 in de buurt van de woudreus dood gevonden door een voorbijganger. De vrouw bleek een paar uur daarvoor, op 15 juli, op beestachtige wijze om het leven te zijn gebracht. Ze werd enkele uren nadat zij op het toneel had gestaan in een stuk over een bloedige moord in een park, zelf met een mes afgeslacht. De recherche concludeerde later dat de moordenaar in razernij te werk is gegaan.

Het onderzoek naar de musicalmoord heeft een nieuwe impuls gekregen door de aanhouding van de 48-jarige Marco O. uit Delft. Hij werd op 3 juli opgepakt omdat hij verdacht wordt van het doodsteken van zijn neef Pascal Zwartjes (47) in Delft. Tijdens een ruzie op het Oostblok in Delft zou hij het slachtoffer uit Bergschenhoek op straat dodelijk hebben verwond met een mes. De man zit nog vast voor deze zaak vast.

De Telegraaf onthulde in 2018 al dat O. bij het coldcaseteam van de Haagse politie in beeld was gekomen als mogelijke moordenaar van Bres. Dit nadat er een gedetailleerde tip was binnengekomen. De Haagse politie bevestigt aan De Telegraaf dat er nu weer volop onderzoek wordt gedaan naar de moord op Bres. Het OM Den Haag houdt de kaken stijf op elkaar over het onderzoek en de verdachte.