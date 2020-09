Politie zoekt jongen (14) die bejaarden berooft in Zaandam

De eerste twee berovingen vonden rond 12.00 uur plaats in de wijk Hoornseveld tussen de Joachim Kleinsorgstraat en de Panneroodstraat. De tweede was zo’n twee uur later op de IJdoorn. De slachtoffers liepen met rollators. De dader fietste weg met de buit.

Om 15.00 uur volgde een derde beroving in het Vijfhoekpark. De verdachte vroeg een ouder echtpaar om geld, waarna een worsteling volgde. Het stel kwam ten val, een van hen liep hierdoor een hoofdwond op. Ook hier lukte het de dader om weg te komen met een buit.

Volgens de politie fietste de jongen al enige tijd rondjes voor hij toesloeg. De tiener was volledig in het zwart gekleed. De politie hoopt dat getuigen zich melden.