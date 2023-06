Amerikaanse wetenschappers zien begin van El Niño

De afgelopen drie jaar was de Stille Oceaan juist afgekoeld vanwege La Niña, de tegenhanger van El Niño. In maart concludeerden meteorologen al dat die periode voorbij was en dat de opwarming van de oceaan eraan zat te komen. El Niño kwam voor het laatst voor in 2018-2019.

Extreem weer

Volgens NOAA kan het natuurverschijnsel verschillende gevolgen hebben op verschillende locaties, van hevige regen en tropische stormen tot juist extreme droogte. Klimaatverandering kan bepaalde effecten van El Niño afzwakken, maar andere juist versterken. Veel van de warmste jaren die wereldwijd zijn gemeten kwamen bijvoorbeeld voor tijdens El Niño's. Andersom zijn onderzoekers bang dat El Niño klimaatverandering kan laten versnellen.

Australië zei deze week dat het deze zomer veel minder oogst verwacht door de droogte van El Niño. Japan denkt dat het weerverschijnsel al verantwoordelijk is voor de extreem warme lente daar. Europa heeft relatief weinig directe last van het natuurverschijnsel.