Grote brand in flat, dode en drie gewonden

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - In een flatgebouw in Capelle aan den IJssel is een grote brand uitgebroken. Door de brand is een persoon om het leven gekomen, drie mensen zijn vanwege rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio.