Verbazing over blunders: leeg zwembad als testlocatie aangewezen

Het zwemparadijs van Kampeerdorp de Zandstuve blijft dicht, zegt parkmanager Wouter van der Meer, hier op een archieffoto van zijn zwembad. Ⓒ Eigen foto's

Amsterdam - De jubelstemming rond pilots waarbij zwemparadijzen, dierentuinen en theaters de deuren openen, is omgeslagen in verbazing over een foutenfestival. Conceptlijsten werden plots gepubliceerd, waardoor verkeerde locaties werden aangemerkt als pilotlocatie. „Het is allemaal veel te snel gegaan.”