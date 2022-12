Minister Weerwind reist af naar Suriname ondanks wens excuses ’wit’ persoon

„Ik ga sowieso op werkbezoek naar Suriname en ik kijk ernaar uit met de Surinamers gesprekken aan te gaan”, zegt de bewindsman vrijdagmiddag. Of hij daar ook, net als tal van bewindspersonen in andere oud-kolonieën, zijn excuses gaat aanbieden voor de slavernij, wil hij niet zeggen.

Weerwinds bezoek aan Suriname kwam donderdag onder een vergrootglas te liggen na protest van belangenorganisaties die langs mochten komen in het Catshuis. Zij wijzen een mea culpa van de D66-minister af, omdat hij zelf een Surinaamse achtergrond heeft.

„Een wit persoon moet excuses maken”, zei Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij. „Weerwind is zélf nazaat. Zijn voorouders waren waarschijnlijk slaven.” Maar die ’witte’ wens weerhoudt Weerwind er niet van de reis naar Suriname te maken: „Ik ben uitgenodigd voor een werkbezoek.”

Premier Rutte zegt in reactie op de uitspraak van Roozer dat de huidskleur van Weerwind voor het kabinet geen verschil maakt als het gaat om zijn afvaardiging. „Weerwind zal nog altijd naar Suriname gaan. Daar mogen mensen allerlei opvattingen over hebben. Dat heb ik te respecteren.”

Dinsdag wordt er volgens Rutte weer gesproken met betrokken organisaties. Daar zal minister Kaag (Financiën) bij betrokken zijn. De premier wil niet vooruitlopen op de boodschap die op 19 december wordt uitgesproken. „Het is niet zo dat alleen die dag betekenisvol is, maar ook de periode daarna. Wat we precies gaan zeggen wil ik bewaren tot het moment dat we het gaan doen.”

’Heel intensieve en intense bijeenkomst’

Net als Weerwind wil ook coördinerend minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) niks zeggen over de aanstaande excuses, en of die er überhaupt nog komen na het verzet van de belangenorganisaties. Bruins Slot herhaalt vrijdag dat er donderdag een ’heel intensieve en intense bijeenkomst’ was in het Catshuis en verwijst verder door naar premier Rutte: „Hij zal op 19 december een betekenisvolle boodschap uitspreken.”

Vanuit meerdere ministeries komt het verwijt dat Bruins Slots departement het gevoelige dossier heel chaotisch heeft opgepakt. „Het is natuurlijk uiterst vervelend dat we de afgelopen periode een aantal momenten hebben gehad dat er informatie vroegtijdig naar buiten is gekomen”, zegt de minister. „Dat zorgt voor ruis op de lijn. Volgens mij werkt iedereen er keihard aan om zo goed mogelijk toe te werken naar dat betekenisvolle moment.”

„Het plan van het kabinet om excuses te maken voor het slavernijverleden is langzamerhand van de rails aan het lopen”, aldus politiek commentator Wouter de Winther.