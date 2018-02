Alles op alles tegen kinderkanker

Ruim een jaar geleden kreeg de toen vierjarige Thomas buikpijn. Welk kind heeft dat niet af en toe? Alleen ging het bij Thomas niet over. Integendeel, het werd alleen maar erger. Na zes weken volgde de keiharde diagnose: een veertien centimeter groot neuroblastoom, een zeldzame en agressieve vorm van kinderkanker.

Vader Maarten van de Laarschot (40) omschrijft heel treffend wat er dan gebeurt met een ouder. „Het is alsof je opeens, zonder enige waarschuwing, uit een vliegtuig wordt geduwd. Je weet dat je op de grond afraast en dat de afloop dan fataal is. Het enige wat je kunt doen is samen met de artsen zo snel mogelijk een parachute in elkaar zetten.”

En daarmee zijn moeder Ellen van Maasakkers (37) en vader Maarten uit Sprang-Capelle nu al twaalf maanden met volle inzet bezig. In het Prinses Máxima Centrum in Utrecht (tijdelijk gehuisvest in het Wilhelmina Kinderziekenhuis tot het eigen gebouw in mei opengaat) zitten ze naast het bed van hun zoontje Thomas. Hij krijgt twee weken lang immunotherapie. Vanuit een kastje druppelen via vele slangetjes allerlei stoffen zijn lichaam in.

Grapjes

Thomas, het haar groeit net weer aardig aan op zijn hoofdje, is het inmiddels gewend. Soms krimpt hij even in elkaar, dan heeft hij pijn. Maar een paar seconden later kan hij alweer vrolijk opveren om rechtop te gaan zitten in de kussens. Grapjes maken met verpleegkundige Lisa of lachen naar het bezoek bij het bed aan de overkant.

Moeder Ellen is blij dat ze de beste medische zorg kan krijgen voor Thomas in Utrecht. Ⓒ foto Rias Immink

Ouders Ellen en Maarten kijken opgelucht toe. Ze leven al een jaar lang van dag tot dag, van behandeling tot behandeling. Als ze het traject uitleggen lijkt het eindeloos. „Thomas heeft eerst enkele maanden chemotherapie gehad omdat de tumor moest slinken. Daarna is hij geopereerd en vervolgens bestraald. Nu krijgt hij nog zes kuren immunotherapie. En dan, in juni, is de behandeling klaar en is zijn overlevingspercentage gestegen naar zestig/zeventig procent. Als alles goed gaat tenminste.”

Dat laatste is die gruwelijke slag om de arm waarmee ze altijd rekening moeten houden. Er is één troost: ze zitten qua behandeling op de allerbest denkbare plek. „Hier in het Prinses Máxima Centrum komt alle expertise bij elkaar. De gespecialiseerde artsen kunnen met elkaar overleggen over de beste behandeling, ze staan er niet alleen voor. Van die optelsom profiteren wij.”

Vroeger moesten kinderen voor de behandeling van neuroblastoom zelfs uitwijken naar Amerika, terwijl hun ouders - meest via crowdfunding - geld inzamelden. „Ik moet er niet aan denken, want je gezinsleven staat al volledig op de kop. Alles draait om Thomas, die staat op nummer 1. Op nummer 2 komen zijn zusjes Isa van 7 en Sanne van 3. En daarna komen wij.”

Best behelpen

Ellen wijst op de leren zitbank. „Dit is niet alleen de bank maar ook ons bed! ’s Avonds klappen we die uit. Tijdens de behandelweken is een van ons altijd bij Thomas in het ziekenhuis, ook ’s nachts. Nu is het best nog behelpen met logeren, ook omdat er twee patiëntjes op één kamer liggen. Maar we zijn allang blij dat het kan.”

Het is een van de vele zaken die beter worden, als het gloednieuwe gebouw van het Prinses Máxima Centrum in mei in gebruik wordt genomen. Op 5 juni wordt het officieel geopend door koningin Máxima. Kinderen krijgen de beschikking over een eigen kamer met daaraan grenzend een eigen verblijf voor ouders/verzorgers. Om nog maar niet te spreken over de verschillende prachtige speelruimtes waarin ze even kunnen vergeten dat ze ziek zijn.

„Want als Thomas zich goed voelt wil hij net als iedere andere kleuter gewoon lekker spelen”, glimlacht Ellen. „Dan rent hij door de gang, wij er met het infuus achteraan. Net als ieder jongetje houdt hij van voetballen en fietsen. Hier is dat natuurlijk moeilijk.”

Kale hoofdjes

Ze weet nog heel goed hoe ze de eerste keer met Thomas het ziekenhuis binnenkwamen. „Ik zag al die kinderen met kale hoofdjes en dacht: maar hier hoort Thomas niet thuis! Je wilt in het begin helemaal niet accepteren dat hij zo ontzettend ziek is. Je hebt trouwens ook geen tijd om daarover na te denken. Je zit met zijn allen in een achtbaan. Het enige wat je kunt is gedachten op nul, knop omzetten en dóórgaan. Het echte besef en de bijbehorende klap zullen later nog wel komen.”

Grote steun is de hulp en aandacht uit de omgeving. „Dat is een van de weinige voordelen”, zegt vader Maarten. „Je ontdekt dat de wereld helemaal niet zo akelig is als vaak wordt gedacht. Er worden spontaan acties gevoerd om geld in te zamelen voor KiKa en Villa Joep. Mensen helpen ons op alle mogelijke manieren om het gezin draaiende te houden. Op ons werk, ik ben docent op het Reeshof College in Tilburg en Ellen is management-assistente bij Libéma, krijgen we alle vrijheid om bij Thomas te zijn en dat waarderen we zeer.”

Maar Ellen laat weten ook graag weer aan het werk te gaan. „Die afleiding kunnen we heel goed gebruiken. Bovendien is het de weg terug naar een normaal leven. Dat is eigenlijk wat we allemaal het allerliefste weer willen, een normaal leven met een gezonde Thomas en de meiden. Want hoewel we allemaal altijd roepen ’als je kind maar gezond is’ beseffen we nooit echt hoe fantastisch en kostbaar dat eigenlijk is.”

Help mee!

De Telegraaf besteedt deze week elke dag aandacht aan de strijd tegen kinderkanker. In juni wordt het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht, waarin alle Nederlandse ziekenhuizen hun krachten bundelen, officieel geopend. Ondanks financiële steun van KiKa is er nog veel geld nodig. Wilt u doneren? Bankrekening NL89INGB0000008118 t.n.v. KiKa.