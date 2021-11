De Jonge: coronaregels zullen ook na februari nog nodig zijn

De Kamer moet iedere drie maanden instemmen met een verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Maandag werd gesproken over een verlenging die al ingegaan is, en nog loopt tot december. Dit was al de derde verlenging, en De Jonge denkt dat ook een vierde en vijfde verlenging nodig zullen zijn.

Verschillende Kamerleden vroegen zich af of de coronamaatregelen onderhand niet beter ondergebracht kunnen worden in andere wetgeving, die niet tijdelijk van aard is. Als het aan CDA en ChristenUnie ligt, wordt gekeken of bepaalde elementen niet beter in de Wet publieke gezondheid opgenomen kunnen worden. GroenLinks wees erop dat de tijdelijke wet ook lastiger te controleren is door de Kamer. De Jonge was het daarmee niet eens.

Lange termijn

Als de Kamer de coronaregels liever niet meer regelt via de tijdelijke wet, kan dat volgens De Jonge. Hij wees er wel op dat op de langere termijn gekeken zal moeten worden naar het hele Nederlandse systeem om met pandemieën om te gaan. Dat zal volgens hem veel meer tijd gaan kosten. Hij wil daarin ook onder meer de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en eventueel de parlementaire enquête naar de coronacrisis meenemen.

Voor de derde verlenging van de coronawet is een meerderheid in de Tweede Kamer.