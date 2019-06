Toepasselijk: treffende gelijkenis tussen weerkaart en schilderij

De schreeuw van Edvard Munch. Ⓒ Hollandse Hoogte

Parijs - Van 38 graden in Berlijn, 41 graden in Spanje en vrijdag zelfs tot 45 graden in Zuid-Frankrijk: in Europa is het heet, heter heetst. De zinderende hitte in Europa ziet er op de weerkaarten wel heel toepasselijk uit, merkte een Franse weerman op.