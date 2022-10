Grote file op A7 richting Zaanstad door brandende vrachtwagen

Binnenland

Vrouw overleden door brand in appartement Arnhem

Door een brand in een appartement aan het Gildemeesterplein in Arnhem is in de nacht van maandag op dinsdag een vrouw overleden. Ze was de bewoonster van het betreffende appartement. De vrouw raakte in eerste instantie ernstig gewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Later o...