Professor: ’Xi wil nieuwe Mao Zedong worden’

Daarmee heeft Xi wederom zijn macht in de Aziatische grootmacht vergroot. Sinds vijf jaar is hij de grote man van China, en dat zou hij onder de huidige wetgeving tot en met het jaar 2023 kunnen blijven. Zijn voorgangers Hu Jintao en Jiang Zemin waren gedwongen af te treden na twee termijnen.

Sommige experts gaan ervan uit dat hij, als zijn gezondheid het toelaat, nog tot en met 2033 leider blijft. Dan zou hij bijna 80 jaar zijn. „Ik denk dat hij keizer voor het leven wil worden, de Mao Zedong van de 21e eeuw”, zegt Willy Lam, professor politicologie aan de Chinese universiteit van Hongkong, tegen persbureau AFP.

Weer link met Mao

Het centraal comité, het machtigste partijorgaan, bespreekt het voorstel vanaf vandaag in een driedaagse vergadering, waarna het parlement het later zal bekrachtigen met een stempel. De wijziging van de grondwet zal er dan ook vrijwel zeker komen. Xi zal begin maart formeel voor een tweede termijn worden benoemd.

Het ’gedachtegoed over socialisme met Chinese kermerken’ van Xi wordt ook opgenomen in het handvest van de partij. Dat is een uitzonderlijke eer, die eerder alleen Mao te beurt viel.

’Gematigd welvarend’

Verder is de partij voornemens om van een nieuwe anti-corruptiecommissie een staatsorgaan te maken, waardoor de strijd tegen fraude en omkoping in het land nog belangrijker wordt gemaakt.

Xi herhaalde in het weekeinde te willen bouwen aan een ’gematigd welvarende samenleving’, om zo de oude glorietijd – van het keizerrijk – te laten herleven. Critici benadrukken vooral dat sinds Xi aan de macht is, het in het Aziatische land snel bergafwaarts is gegaan als het gaat om democratie en mensenrechten.