Jongetje (4) overleden door aanrijding met bestelbus in Baarle-Nassau

Premium Binnenland

Ooggetuigen drama Ede: ’Ze reed in haar vlucht over zijn lichaam heen’

Bewoners van het appartementencomplex boven winkelcentrum De Halte in Ede zijn nog steeds in diepe shock over de verkeersruzie met dodelijke afloop, die zich zaterdagmiddag pal onder hun balkons heeft afgespeeld en waarbij een 64-jarige man uit Gaanderen is overleden. Hij zou daar volgens ooggetuige...