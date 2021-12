UFO’s en vrouwen in Amerikaanse defensiebegroting

Premium Binnenland

’Geintje’ met carbidbom op slaapzaal in kazerne loopt uit de hand: straffen geëist tegen militairen

Twee jonge militairen uit Koekange en Balkbrug, die in hun kazerne een carbidbom op de slaapzaal gooiden, hangen forse werkstraffen plus voorwaardelijke celstraffen boven het hoofd. Zo hoorden zij maandag tegen zich eisen voor de militaire rechtbank in Arnhem.