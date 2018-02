’Hé minister, pas op voor de zonnebank!’

De vereniging pleit al jaren voor een verbod op zonnebanken. Volgens directeur Frans Meulenberg zorgen zonnebanken voor zeker vierhonderd extra gevallen van melanomen in ons land. „En Nederland is al koploper met huidkanker.” Een melanoom is de dodelijkste vorm van huidkanker.

Er gaat nog een formele brief naar minister De Jonge, en die gaat gepaard met een uitnodiging voor een controle van de huid op de Nationale Huidkankerdag op 2 juni. Dermatoloog en NVDV-voorzitter Colette van Hees: „Tijdens deze dag nodigen we iedereen uit die een verhoogd risico loopt op huidkanker om zijn huid te laten checken. De minister valt met zijn zonnebankbezoek zeker in de risicogroep. We gaan hem persoonlijk uitnodigen.”