Vaarverbod grachten vrijwel zeker

Afgelopen weekeinde is door Waternet dagelijks gecontroleerd of er al ijsvorming op de grachten waarneembaar is. „Nu is dat alleen nog in de luwe plekjes, maar als de wind wat gaat liggen en het een paar dagen flink zowel ’s nachts als overdag vriest, gaat het snel”, weet ze. „Dan heeft het echt nog wel een paar dagen nodig om te kunnen schaatsen. Maar we zullen er alles aan doen om de ijsvorming te faciliteren.”

Als de ijsnota van kracht wordt, wordt in de eerste fase een deel van de grachten gestremd in de Jordaan, onder andere aan de Brouwersgracht, Prinsengracht, Keizersgracht en Leliegracht. Ook verderop in West, aan de Westlandgracht, Postjeswetering en Admiralengracht wordt varen verboden.