Assenaren vechten tegen sluiting Johan Willem Frisokazerne: ’Impact enorm’

„Het is helemaal geen goed idee om de kazerne te sluiten”, zegt burgemeester Marco Out van Assen tegen de Kamerleden. „Het aantal Rijksbanen in Assen mag niet teruglopen, de bezetting van de kazerne moet substantieel blijven.” Op de Johan Willem Frisokazerne werken nu zo’n duizend militairen. Het historische pand – uit 1892 – moet van het kabinet dicht, omdat het onderhoud te duur is.

In het hele land sluiten de komende jaren kazernes. Defensie wil zo’n 35 tot 40 procent van het vastgoed afstoten. Op andere plekken komen dan nieuwe, grotere gebouwen voor het defensiepersoneel. Staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) wil de militairen in Assen verplaatsen naar Havelte.

„De lokale economische impact zou enorm zijn”, zegt Kor IJszenga, voorzitter van Ondernemend Assen. „De kazerne staat middenin de stad. Horeca, autobedrijven en allerlei andere winkels drijven op de aanwezigheid van de landmacht. En daarnaast wonen veel militairen in Assen, ze doen daar hun boodschappen en de kinderen gaan er naar school, sport en muziek. De sociale binding is groot.”

’Hoe dan ook openblijven’

Staatssecretaris Van der Maat heeft vorige week gebeld met IJszenga. „Ik geloof oprecht dat hij met ons in gesprek wil”, zegt de Assenaar. „Als ondernemers hebben wij een plan bedacht om de kazerne te verduurzamen, waarbij we samenwerken met onderwijs en overheid. Op die manier moet het lukken om de kazerne open te houden.”

Of dat plan kans van slagen heeft, is de vraag. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgoedplannen van Defensie. VVD-Kamerlid Peter Valstar zegt tegen de bezorgde Assenaren dat Defensie er niet onderuit komt om panden weg te doen. „Ik ga dit nu niet torpederen, en de Tweede Kamer ook niet, door te zeggen: de kazerne moet hoe dan ook openblijven”, stelt Valstar.

Bekijk ook: Sluiting kleinere kazernes ophanden

Wel wil de VVD’er kijken naar manieren om het leed voor de Assenaren te verzachten. Zo verdwijnt binnenkort het hoofdkantoor van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) uit de Drentse hoofdstad. Ook stopt het ziekenhuis in Groningen met de regionale kinderhartchirurgie. „We krijgen de ene klap na de andere”, zegt IJszenga. „Dit kan Den Haag ons niet aandoen.”