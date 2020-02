Nog steeds ellende rond PFAS, geen excuses minister

De problemen zijn veroorzaakt door strenge milieuregels rond PFAS, een verzamelnaam voor allerlei chemische stoffen. De regels rond het verplaatsen van grond waren zo verwarrend en streng dat een groot deel van de bouw kwam stil te staan. Na felle kritiek uit het bedrijfsleven heeft verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven (Milieu) afgelopen najaar de regels versoepeld.

Desondanks is er nog steeds ellende. VNG heeft een enquête gehouden onder 140 gemeenten, een derde ervaart nog altijd problemen. Bij spoorbeheerder ProRail en waterschappen zijn er nog een paar projecten waar het niet helemaal is vlot getrokken.

Bedrijfsleven genegeeerd

Van Veldhoven stelt dat het ’gelukkig’ bij het merendeel van de projecten weer goed gaat. „We zijn daarmee een eind op weg, maar we zijn er nog niet”, geeft de D66-bewindsvrouw toe. De minister kreeg vooral veel kritiek op het negeren van signalen uit het bedrijfsleven. In een brief aan de Tweede Kamer laat ze nu doorschemeren dat er wél intensief contact is met de sector die eerder keihard is getroffen.

Verder wil ze lessen trekken uit de PFAS-malaise, waar overigens nooit excuses voor heeft geklonken. Van Veldhoven zegt toe dat ze voor de zomer met een plan komt om eventuele vergelijkbare situaties met nieuwe chemische stoffen anders aan te pakken. „Dan kan er tijdig actie worden ondernomen door de betrokken overheden, waarmee een grootschalige stagnatie voorkomen wordt.”