Grote explosie in Leicester

De explosie vond plaats aan de Hinckley Road. Een reddingsoperatie is nog steeds bezig. Wegen zijn afgesloten en veiligheidsdiensten vragen mensen zich uit de voeten te maken. Volgens Britse media hebben ambulancemedewerkers verklaard dat er vier mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht met verwondingen.

Volgens The Sun zijn een winkel, de flat erboven en de bushalte ervoor vol geraakt. Omstanders hoorden een keiharde knal, en zagen veel rook. „De vlammen waren gigantisch. Ik zou verbaasd zijn als er niemand dood of gewond is.” Een ander hoorde een ’enorme explosie’ die ’behoorlijk beangstigend’ was.

Britse media vermoeden dat een gasexplosie de oorzaak is geweest. Of er nog mensen onder het puin liggen, is niet bekend.