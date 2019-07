Nederlandse fregat klaar voor Hormuz

Hiermee zou Nederland tegemoet komen aan een verzoek dat de Amerikaanse defensieminister Mark Esper zo’n twee weken geleden deed tijdens de bijeenkomst van NAVO-ministers in Brussel. Na de recente aanslagen op vier olietankers in de zeestraat nabij Iran vraagt de VS bondgenoten te helpen een veilige doorvaart te garanderen. Minister Ank Bijleveld (Defensie) heeft gevraagd om meer informatie over hoe zo’n missie onder NAVO-vlag eruit moet zien.

Op zichzelf is de inzet van een fregat voor het afdwingen van een vrije doorvaart de Koninklijke Marine op het lijf geschreven. Negen jaar lang draaiden fregatten mee in NAVO- en EU-missies om in de Golf van Aden en voor de Somalische kust koopvaardijschepen te beschermen tegen piraterij. De inzet stopte in 2017.

Terreur

Toch is het type dreiging - terrorisme - in de Straat van Hormuz, in de territoriale wateren van de Verenigde Arabische Emiraten, van een andere orde. Piraterijbestrijding was politiek onomstreden, maar in de Straat van Hormuz, die van cruciaal belang is voor de uitvoer van olie, zou Nederland meer betrokken raken bij het conflict tussen de VS en Iran. Volgens de VS zit Iran achter de aanslagen op de olietankers; Nederland gaat vooralsnog niet mee in die beschuldiging.