Luchtreizigers vast in Moskou

Premium Financieel

Air France KLM: tweespalt over vliegen over Rusland

Bij Air France KLM is sprake van een tweespalt als het gaat om het mijden van het Russische luchtruim. Intern bij KLM is veel onrust over het feit dat de Nederlandse divisie is blijven doorvliegen ondanks de inval in Oekraïne. „Het bestuur is onzichtbaar.”