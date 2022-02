Herstel spoor aan de gang, begin middag gaan eerste treinen weer rijden

Reizigers moeten wel rekening houden met mogelijk langere reistijd of eventueel vaker overstappen, waarschuwt de NS. De normale dienstregeling zal nog niet op alle trajecten kunnen worden gereden zaterdag

Door storm Eunice zijn op veel trajecten bomen gevallen of is schade aan bovenleidingen. Op Twitter spreekt de spoorbeheerder van „enorme schade”.

Op de vroege ochtend meldde ProRail al dat de storm in het grootste deel van Nederland naar een dusdanig niveau was gegaan dat in het hele land geschouwd kan worden en de herstelwerkzaamheden veilig kunnen worden opgestart. Rond 08.00 uur meldde de spoorbeheerder in het liveblog over de storm dat op enkele lijnen het herstel snel gaat en dat daar „voorzichtig weer treinen kunnen rijden. Het betreft hier treinen van regionale vervoerders, niet van NS.

Plastic

De meeste meldingen kreeg ProRail over bomen op het spoor. „Maar we zien ook vaak dat er plastic in de bovenleiding is gekomen. Om dit te herstellen moet eerst de spanning van de bovenleiding gehaald worden voordat onze monteurs dit kunnen verwijderen”, stelde ProRail daarover.

Een woordvoerster van NS kan zaterdagochtend vroeg nog niets zeggen over het moment dat er mogelijk weer treinen gaan rijden. „Wij moeten wachten tot het spoor veilig wordt verklaard.” Ze hoopt dat in de loop van de ochtend meer duidelijk is over de schade en de tijd die het herstellen vraagt. Daarvan is de treinenloop afhankelijk.