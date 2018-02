Gemeenschap biedt bruidspaar korting

Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt maandag met een wetsvoorstel waardoor stellen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, dat kunnen regelen met een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daardoor wordt trouwen eenvoudiger en ook goedkoper omdat de notariskosten vervallen. „Dat scheelt honderden euro’s”, weet Dekker.

Sinds 1 januari dit jaar is het niet meer standaard dat stellen in algehele gemeenschap van goederen trouwen, zoals vroeger. Een bruidspaar is voortaan, zonder tegenbericht, in ’beperkte gemeenschap van goederen’ getrouwd. Dat betekent dat erfenissen en schenkingen niet van beide partners zijn. Hetzelfde geldt voor bezittingen en schulden die voorafgaand aan het huwelijk slechts van één van de partners waren.

Wie nog wel in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen, zoals vroeger de standaard was, moet momenteel dus naar de notaris om dat officieel vast te leggen. Het wetsvoorstel maakt daar een einde aan. Hetzelfde geldt bij stellen die voor een geregistreerd partnerschap kiezen.

De verklaring kan tot uiterlijk één werkdag voor het huwelijk worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar men wil trouwen. Dit kan straks zowel digitaal als op papier.