Limburg geeft massaal dna voor Nicky

Alleen al op zaterdag stonden 1225 mannen dna af. De politie opende zelfs een extra dna-afnamepunt in Landgraaf om de massale toestroom te verwerken.

Arnold Verstappen, geen familie overigens, liet zaterdagochtend dna afnemen: „Als ik zeg dat ik uit Heibloem kom, dan ben ik van dat dorp van Nicky Verstappen. Natuurlijk gaat het om de ouders van Nicky, maar voor Heibloem zou het ook mooi zijn als het opgelost wordt. We zijn een kleine gemeenschap, met maar achthonderd inwoners. Het heeft in die twintig jaar altijd op de achtergrond gesluimerd”, zegt hij.

De oud-leraar van het vermoorde 11-jarige Limburgse jongetje sprak bij de start van het grootschalige dna-verwantschapsonderzoek uit wat in de hele gemeenschap leeft. Heibloem leeft al twintig jaar onder de schaduw van de dood van Nicky Verstappen, die in 1998 dood werd gevonden op de Brunssummerheide tijdens een zomerkamp. Hij kwam uit Heibloem, maar er werd ook van uitgegaan dat men in de dorpsgemeenschap meer wist.

Nachtmerrie

Ook Heibloemenaar Jos (40) liet dna afnemen. „Ja, dit is wat je kunt doen. Het is een nachtmerrie voor de familie van Nicky. Ik merk ook dat er een grote bereidheid is om mee te werken. Ik hoop echt dat het straks duidelijk wordt en ik ben optimistisch.”

In totaal hebben 21.500 mannen een oproep ontvangen om in de komende drie weken dna af te staan, vooral mannen tussen de 18 en 75 jaar die in de buurt van de Brunssummerheide wonen. Nicky’s lichaam, dat er waarschijnlijk is neergelegd, lag op een plek die vooral bekenden uit de regio kenden. Op zijn pyjamabroek zat een dna-spoor van een tot op heden onbekende man. Over uiterlijk een jaar moet duidelijk zijn of er een match is naar de dader.