Onderzoek naar lekken over Kroon

Minister Bijleveld (Defensie) laat intern onderzoek doen naar het lekken van staatsgeheimen in de zaak rond militair Marco Kroon.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de onthullingen in De Telegraaf van afgelopen zaterdag. Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, heeft tijdens een spionagemissie in Kabul iemand doodgeschoten.

Deze krant onthulde in een reconstructie dat hij destijds op inlichtingenmissie was en alleen of met collega’s in burgerkleding op pad ging. Bijleveld benadrukt dat er op het lekken van staatsgeheimen hoge celstraffen staan.