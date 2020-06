’CDA lijsttrekkersstrijd lijkt voorgekookt’

„Een dergelijke actie van GroenLinks kan niet zijn gebeurd zonder de instemming van Jesse Klaver”, zegt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe aflevering van Afhameren.

Verder gaat het in de podcast over de lijsttrekkersstrijd bij het CDA, die volgens De Winther enigszins lijkt voorgekookt. En gaat het kabinet door met het versoepelen van de coronamaatregelen? „Dat is geen uitgemaakte zaak.”

