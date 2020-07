Wetenschappers: miljoenen jaren oude microben gevonden die ’herleven’

De monsters werden op de bodem verzameld van de Zuid-Pacifische gyre, in het zuidelijke deel van de Grote Oceaan, en zijn vervolgens geïncubeerd. Daaruit bleek dat de deeltjes „in staat waren om te groeien en te delen”, meldt de University of Rhode Island.

„We wisten dat er leven was in diepe sedimenten bij de continenten waar veel bedolven organisch materiaal zit”, aldus professor Steven D’Hondt in de studie. „Maar we ontdekten dat het leven zich over de zeebodem van de diepe oceaan uitstrekt tot aan de onderliggende rotsachtige kelder.”

Historisch hapje

De onderzoekers zijn geschokt van de resultaten. De levende deeltjes zijn tot wel 100 miljoen jaar oud en ’klaar om te eten’. „Deze studie toont aan dat de onderzeese vloer een uitstekende locatie is om de grenzen van het leven op aarde te verkennen.”