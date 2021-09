23-jarige man komt om bij ongeval in Apeldoorn

Premium VROUW magazine

Coureur Beitske Visser: ’Ik crashte en kwam bont en blauw de auto uit’

Beitske Visser (26) is de snelste vrouw van Nederland. Als 5-jarige begon ze met karten, dit weekend scheurt ze met 340 kilometer per uur over het circuit van Zandvoort in de W-series voor vrouwen. ‘Eng? Nee hoor, met de fiets kun je ook een ongeluk krijgen.’