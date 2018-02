Bespieden maakt kind ziek

D66-Kamerlid Paul van Meenen sprak vorige week van ’een glazen digitale kooi’, waarin schoolgaande kinderen gevangen komen te zitten door leerlingvolgsystemen. Nadat de partij zich kritisch had geuit over de hoeveelheid informatie die scholen digitaal met de opvoeders delen, kwam de discussie over privacy van de kinderen op gang. „Ouders hoeven niet via een app te zien dat zoonlief een keer te laat op school was. Misschien stond-ie nog even te zoenen in de fietsenstalling.” Van Meenen stelde voor dat minister Slob (Onderwijs) afspraken zou maken met scholen over welke informatie ze delen met ouders.

Wissewasje

Konden kinderen vroeger nog spijbelen zonder dat ouders daar meteen online een melding van kregen, met systemen als ParnasSys en Magister zijn opvoeders van ieder wissewasje op de hoogte. Hoeveel informatie er wordt gedeeld, verschilt per school. Ouders kunnen pushberichten krijgen als er nieuwe cijfers bekend zijn. Ze worden op de hoogte gesteld als hun dochter geen huiswerk heeft gemaakt, of als hun zoon de klas wordt uitgestuurd. Ook het exacte wangedrag kan door de leraar worden genoteerd.

Uit onderzoek blijkt dat het negatieve effecten heeft als ouders te dicht op hun kinderen zitten. „Het verstoort de autonomieontwikkeling. Kinderen die grootgebracht zijn door zogenoemde helikopterouders, blijven hun ouders ook als ze meerderjarig zijn om raad en antwoorden vragen”, zo weet Katleen Gabriels, assistent-professor aan TU Eindhoven. „Ze hebben nooit geleerd om zelf problemen op te lossen. Bovendien zijn die kinderen vatbaarder voor depressies.”