’Geef overgebleven AstraZeneca-vaccins aan de ziekenhuizen’

Ongeveer 40.000 artsen en verpleegkundigen van corona-afdelingen, intensive cares en de spoedeisende hulp zijn in februari gevaccineerd. De ziekenhuizen hebben toen ook huisartsen en ambulancemedewerkers ingeënt. In maart kregen de ziekenhuizen flesjes AstraZeneca om nog eens 39.500 medewerkers te vaccineren, maar de prikpauzes gooiden roet in het eten.

In totaal wachten nog ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers op hun vaccinatie, aldus Van Benthem. „Dat het ziekenhuispersoneel beperkt gevaccineerd is en niet geprioriteerd wordt, begint zich nu te wreken. Zeker nu de cijfers weer flink oplopen en het nog volstrekt onduidelijk is waar dit naartoe gaat. Het opschalen van de Covid-19-afdelingen gaat moeilijker, de ic-capaciteit loopt tegen haar grens aan. De vraag is of we de beoogde capaciteit voor een volgende opschalingsfase wel gaan halen.”

De Federatie Medisch Specialisten, ziekenhuiskoepels NVZ en NFU en de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN roepen het kabinet ook op om te regelen dat artsen en verpleegkundigen eerder worden gevaccineerd. In een gezamenlijke brief aan het kabinet schrijven ze: „Het overgrote deel van de zorgmedewerkers dat intensief contact heeft met patiënten wordt pas medio of eind juni gevaccineerd. Uitval van deze zorgmedewerkers betekent dat er meer zorg moet worden uitgesteld.” Ze noemen de coronapandemie „een ware uitputtingsslag voor de ziekenhuismedewerkers.”