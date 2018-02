Verplegend personeel vreest nog meer ziekteverzuim

Op dit moment is het ziekteverzuim in de sector al zeer hoog. Uit een enquête onder 1825 leden van de Beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) blijkt dat ruim twee derde lichamelijke klachten ervaart vanwege nachtdiensten. Het gaat voornamelijk om slaapproblemen en prikkelbaarheid.

Werkgeversorganisatie NFU wil dat oudere werknemers vaker nachtdiensten gaan draaien. Het gaat om alle 65.000 werknemers van de acht academische ziekenhuizen, onder wie verpleegkundigen en artsen. Daarmee hoopt de NFU het personeelstekort in de ziekenhuizen op te vangen. In de zorgsector als geheel zijn de komende jaren 100.000 tot 125.000 extra medewerkers nodig.

In slaap

De 62-jarige Ria Tijmensen werkte 43 jaar lang als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg. Vorig jaar ging ze met vervroegd pensioen vanwege de hoge werkdruk. En nachtdiensten? Op jonge leeftijd was het nog prima. Later niet. „Op een gegeven moment viel ik achter het stuur in slaap terwijl ik ’s morgens naar huis reed. De nachtdiensten gingen ook ten koste van mijn privéleven.”

