Ex-terrorist Rasmea Odeh niet welkom in Amsterdam

„Dat gaat niet door”, zegt predikant Klaas Holwerda resoluut.

In een persbericht suggereert de extreemlinkse groep dat naar een andere locatie wordt gezocht omdat de Nassaukerk bedreigingen zou hebben ontvangen „vanuit zionistische hoek”.

Maar de werkelijke reden dat de bijeenkomst niet in de Nassaukerk plaatsvindt, blijkt een heel andere. „Ze hebben bij ons onder valse voorwendselen een zaaltje gehuurd, maar toen we erachter kwamen wie aanwezig zullen zijn, hebben we dit geannuleerd”, aldus predikant Holwerda. „Misschien dat het op een andere locatie doorgaat, maar in elk geval niet bij ons.”

Rasmea Odeh, die in 1969 een bomaanslag in Jeruzalem pleegde waarbij twee studenten om het leven kwamen, werd een jaar later in Israël tot levenslang veroordeeld, maar kwam in 1980 vrij als onderdeel van gevangenenruil. Door de Revolutionaire Eenheid wordt ze echter als ’Palestijnse heldin’ omschreven.

In 2014 kwam Odeh opnieuw in aanraking met justitie, dit keer in de Verenigde Staten. Ze had gelogen over haar eerdere veroordeling bij het aanvragen van een visum, wat haar een veroordeling voor immigratiefraude opleverde. Voordat het hoger beroep begon, trof ze vorig jaar een schikking waarbij ze meteen het land verliet. Zo wist zij een celstraf van achttien maanden te ontlopen.

Doorpakken

De Tweede Kamerfractie van de PVV wil dat Odeh de toegang tot Nederland wordt ontzegd. „Ik heb waardering voor de kerk die haar nu weigert”, aldus Kamerlid Machiel de Graaf. Hij vindt nu dat het kabinet moet doorpakken door de gastspreker buiten de grens te houden. „De organisaties die de terroriste hebben uitgenodigd deugen van geen kant. Tuig zoekt tuig.”