Opnieuw meer patiënten met corona in ziekenhuizen

Eind vorig jaar lagen er voor het laatst zoveel mensen met corona in het ziekenhuis. Op 31 december ging het om 1766 patiënten, een dag eerder waren dat er 1857. Op de intensive cares liggen zondag 152 coronapatiënten, twee minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen worden 1622 patiënten met corona verzorgd, 94 meer dan een dag eerder. Op de ic's werden twaalf nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 199. Een dag eerder waren dit er nog respectievelijk 9 en 257.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen, maar toevallig ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona liggen opgenomen. Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd.

Het aantal nieuwe coronagevallen ligt wel een stuk lager dan eerder deze week. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt zondag melding van 52.353 positieve tests, fors minder dan de (bijgestelde) 60.056 van de dag ervoor.

Ook vrijdag werden met 69.180 flink meer positieve tests gemeld, evenals donderdag (74.570) en woensdag (74.292). Het zevendaagse gemiddelde is zondag gedaald naar 65.819.

In Amsterdam werden met 1956 de meeste besmettingen vastgesteld, gevolgd door Rotterdam (1206), Den Haag (1078), Utrecht (998) en Groningen (896). Het RIVM kreeg afgelopen etmaal melding van 8 nieuwe sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting. Dat wil niet zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven aan het instituut.