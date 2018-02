IJskoud fotomoment voor Oranjes in Lech

Het is iets voor half tien als de Koninklijke familie uit de lift stapt bovenaan de Rüfikopfbahn. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen het fotomoment regelmatig werd bijgewoond door willekeurige voorbijgangers die zich onder de fotografen mengde, is nu gekozen voor een redelijk onherbergzame locatie bovenop de berg.

Een prachtige plek met een mooi uitzicht, maar de snijdende Siberische kou maakt het ook voor onze koning en koningin onaangenaam. ,,Valt best mee”, antwoordt de koning op de vraag of hij het niet ijskoud heeft, waarop hij een klap krijgt van onze koningin. Zij vindt het overduidelijk niet meevallen.

Koudste en kortste

Het fotomoment is niet alleen de koudste in jaren, maar daardoor ook een van de kortste. Waar er voorgaande jaren nog wat heen en weer geskied werd en de prinsesjes zich lieten vervoeren per sleeplift, is er vandaag alleen maar tijd voor drie verschillende poses, en van links naar rechts even lachen naar de camera. Er ontstaat hilariteit als een van de prinsesjes voorstelt om op de knieën te zitten, en de drie zusjes zich tegelijkertijd voorover laten vallen ,,Au!” De stijf bevroren ondergrond zorgt voor blauwe plekken op de prinsessenknietjes, en voor het enige spontane moment van de fotosessie.

Paarse vingers

Na een minuut of tien is het allemaal weer voorbij, en skiet de familie aan de andere kant van de berg, praktisch buiten het zicht van de hongerige fotografen, weer naar beneden. De fotografen dringen zich vervolgens, met gevoelloze paarse vingers, weer voor de lift om weer naar beneden te gaan.

Gebroken pols Ariane

Prinses Ariane, die eerder in de maand bij het schaatsen haar pols brak, had haar handen in handschoenen gestoken zodat van de blessure niets was te zien. Maar de pols is voldoende genezen om deze week te kunnen skiën, zoals haar dokter al had voorspeld.

Met het jaarlijkse fotomoment in Lech krijgt de binnen- en buitenlandse pers de gelegenheid om de koning en zijn familie vast te leggen op hun vakantie. Voorwaarde is dan dat ze de rest van het halve jaar met rust worden gelaten. De samenstelling van de aanwezigen bij het fotomoment wisselt nog weleens. De laatste jaren zijn het vooral de koning en zijn gezin, maar in het verleden waren ook regelmatig prinses Beatrix en prins Constantijn met zijn gezin erbij.