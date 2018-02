Vier doden door grote explosie in Leicester

Ⓒ EPA

LEICESTER - Bij een grote explosie zondagavond in de Britse stad Leicester zijn vier mensen omgekomen, dat melden Britse media. Eerder sprak de politie alleen over zes gewonden. Een kleine supermarkt en een bovenliggende woning is verwoest. De politie meldde dat er geen indicatie is dat de explosie gelinkt is aan terrorisme. Twee van de zes gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.